Война, день 622-й: еще 890 российских оккупантов ликвидировали в Украине

Начались шестьсот двадцать вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Враг пытается вернуть утраченные позиции на юге и не прекращает атаки на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Авиационные удары получили: Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Берислав, Ивановка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили около 20 атак противника.
На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненько Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак.
На Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском и Запорожском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены ударный БпЛА типа Shahed-136/131 и разведывательный БпЛА врага.
Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.
По состоянию на утро 7 ноября потери российских войск и их наемников в Украине составляют около 306 860. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 890 российских оккупантов.
Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: