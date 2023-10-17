Война, день 601: силы ПВО сбили на Юге шесть «шахедов» и ракету Х-59

По информации Генерального штаба ВСУ, с началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских «Shahed-136/131». Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Бучки Черниговской области; Первомайское, Песчаное Харьковской области; Северск, Звановка, Спорное, Клещиевка, Новоселовка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Николаевка, Казацкое, Одрадокаменка, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки наши воины отбили более 10 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербовой Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Потери врага

Украинские защитники за сутки ликвидировали 800 оккупантов, 96 единиц вражеской военной техники и вооружения.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: