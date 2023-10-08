Война, день 592: минус около 600 оккупантов и два десятка танков

Сегодня, в воскресенье, 8 октября 2023 года, начались пятьсот девяносто вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Как информирует Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки рашистские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам населенных пунктов Черноморск Одесской области, Миргород Полтавской области и Рядовое Харьковской области.

Помимо этого, за сутки произошло 68 боевых столкновений. В целом враг нанес 8 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены зернохранилище припортовой инфраструктуры, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.

Под авиационные удары врага попали: Степное Сумской области; Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области; Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Екатериновка, Спорное, Клещеевка, Нью-Йорк, Марьинка, Новомихайловка, Антоновка, Водяное, Володино Донецкой области; Приютное Запорожской области и Вилково Одесской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожено 4 беспилотника оперативно тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Кроме того, за сутки ВСУ ликвидировали 580 оккупантов, 21 танк, 21 бронемашину, 17 артсистем, 5 беспилотников, 41 единицу авто и спецтехники.