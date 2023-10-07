Война, день 591: за сутки более 600 оккупантов стали «двухсотыми»

Сегодня, в субботу, 7 октября 2023 года, начались пятьсот девяносто первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки кремлевские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданскому объекту в центральной части города Харьков. В результате таких террористических действий погибли 2 человека, еще 30 человек получили ранения. Поврежден 61 многоквартирный дом и еще 17 частных домов, а также 10 объектов социально-бытовой сферы.

За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. В целом враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационные удары врага попали: Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка, Пески-Радьковские Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Клещеевка, Андреевка, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки. В ходе ведения наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении частично добились успеха восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Кроме того, за сутки уничтожено:

личного состава – 610 человек;

танков ‒ 23 ед.;

боевых бронированных машин – 20 ед.;

артиллерийских систем – 22 ед.,

Больше подробностей о потерях врага с начала войны и по сей день – в представленной инфографике: