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Война, день 583: Силы обороны ведут штурмовые действия под Бахмутом

Война, день 583: Силы обороны ведут штурмовые действия под Бахмутом

Начались пятьсот восемьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Авиационные удары потерпели Грабовское Сумской области; Круглое, Купянск, Берестово Харьковской области; Новоселовское Луганской области; Торское, Северское, Спорное, Веселое, Константиновка, Белая Гора, Авдеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника.

Также нашими защитниками уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.

Потери врага

По состоянию на 29 сентября российские оккупационные войска в полномасштабной войне против Украины понесли такие потери:

  • личного состава – около 27 660 (+340 )
  • танков ‒ 4 687 (+8 в сутки)
  • боевых бронированных машин – 8 972 (+10 )
  • артиллерийских систем – 6 409 (+34 )
  • РСЗО – 794 (+1 в сутки)
  • средства ПВО – 536 (+1)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 316
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 991 (+34 )
  • крылатые ракеты ‒ 1 529 (+11 )
  • корабли/катера ‒ 20
  • подводные лодки – 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 836 (+21 )
  • специальная техника ‒ 930 (+1 )

потери врага

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