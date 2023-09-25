Война, день 579: за прошедшие сутки произошло более 32 боестолкновений

Начались пятьсот семьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Сегодня ночью россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131».

О последствиях ночной атаки по Одесской области читайте здесь

Как сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 56 авиационных ударов совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары потерпели: Степное Сумской области; Чернещина Харьковской области; Новоегоровка, Невское Луганской области; Спорное, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области; Вербовое, Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Николаевка, Бургунка, Ольга Херсонской области и город Херсон.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не совершал. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 зенитно-ракетным комплексам, 4 артиллерийским средствам и 1 составу боеприпасов противника.

Потери врага

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 420 окупантов, 27 артиллерийских систем врага и 13 ББМ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составили: