Война, день 575: оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине

Начались пятьсот семьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. С начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ряда областей нашего государства.

Последствия атаки

В Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание отеля, возник пожар, а также произошло возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек, 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.

В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. Пострадали 7 человек, в том числе ребенок.

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий, пострадал частный сектор, два человека ранены.

В Харькове в результате атаки разрушено складское помещение, пострадали 2 человека.

Во Львовской области удар нанесен по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.

В Херсоне ночью под удар попало общежитие два человека погибли, пятеро получили ранения. Повреждены частные дома и многоэтажка.

В Ровенской области есть попадание по энергетической инфраструктуре. В областном центре пропал свет.

Что происходит на фронте

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Авиационные удары получили Леоновка Черниговской области; Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области; Новосадовое, Торское, Спорное, Веселое, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Угледар Донецкой области; Роботино Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Наши защитники отразили атаки врага в районе Роботиного Запорожской области. оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и станция РЭБ противника.

Потери россиян в войне в Украине к утру четверга, 21 сентября, составили 274 470 оккупантов. За сутки вражеская армия уменьшилась на 490 единиц. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артсистему, 15 ББМ и 29 дронов.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: