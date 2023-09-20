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Война, день 574: силы ПВО уничтожили 17 вражеских «Шахедов»

Война, день 574: силы ПВО уничтожили 17 вражеских «Шахедов»

Начались пятьсот семьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки российская федерация атаковала Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 28 уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

От циничного ракетного удара пострадало мирное население Кривого Рога Днепропетровской области. К сожалению, в результате таких террористических действий кремля есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 9 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам.

Авиационные удары получили Леоновка, Поповка Черниговской области; Грабовское Сумской области; Ивановка, Купянск Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка Запорожской области; Веселое, Ольговка, Львове, Тягинка, Токаровка, Садовое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 1 удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника.

Потери врага

Общие боевые потери противника на утро, 20 сентября, ориентировочно составили:

  • личного состава – около 273980 (+520) человек,
  • танков ‒ 4635 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин 8868 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 6096 (+34) ед,
  • РСЗО – 779 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 526 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4821 (+37),
  • крылатые ракеты ‒ 1479 (+0),
  • корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8633 (+32) ед,
  • специальная техника – 906 (+3).

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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