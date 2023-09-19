Война, день 573: ночью над Украиной уничтожено 27 из 30 «шахедов»

Начались 573-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.За прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 «шахедов» противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

К сожалению, в результате таких террористических действий кремля ранены среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары потерпели Берестово, Копанки, Шейковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новосадово, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области; Веселое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клещеевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов российской федерации в временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики российской федерации для усиления охраны и обороны указанного объекта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.

Тревожная ночь

В ночь на 19 сентября россия применила ударные БПЛА, а также баллистическую ракету «Искандер-М».

Всего зафиксированы пуски 30 «шахедов» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), а также одна баллистическая ракета «Искандер-М», которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

В результате боевой работы 27 «шахедов» уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях.

Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

По состоянию на утро 19 сентября потери российских войск и их наемников в Украине составляют около 273 460. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 520 российских оккупантов.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: