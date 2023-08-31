Война, день 554: за прошедшие сутки враг нанес 66 авиаудара и 31 ракетный

Сегодня, 31 августа, начались пятьсот пятьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В Генштабе предоставили информацию о ситуации на фронте и потерях врага.

За прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив ракеты воздушного базирования и иранские ударные дроны «Shahed-136/131». В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфиного Сумской области и Потихонового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Старая Гута, Гудово, Обода, Хотинь, Владимировка, Поповка Сумской области и Гатище, Волчанские Хутора, Григоровка, Одрадное, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Курдюмовки. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Железнянское, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные кдары по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Антоновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты как Новоукраинка, Шахтерское, Благодатное, Нескучное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Работиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Темировка, Красное, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Михайловка, Новоберислав, Николаевка, Токаревка, Днепровское, Станислав Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию ​​РЭБ противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: