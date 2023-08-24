Война, день 547: оккупанты в санаториях обустраивают госпитали

Сегодня, 24 августа, начались пятьсот сорок седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Ночью российская федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По информации от Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БпЛА «Shahed-136/131». Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам, портовой инфраструктуре, школам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области; Волфине, Кондратовка, Веселовка Сумской области и Огурцово, Гатище, Красный Яр Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Выемка, Звановка, Раздолевка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещеевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещеевка, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Соловьево, Степное, Орловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорка, Марьинка, Александрополь, Курахово, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Шахтерское, Времевка, Благодатное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Егоровка, Красная Криница, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Ильченково Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Берислава, Одрадокаменки, Львова, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Республиканец, Бургунка Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Мелитополь Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, где на лечении находятся около 100 раненых окупантов.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Больше информации о потерях врага – на инфографике: