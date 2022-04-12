Война, день 48-й: что происходит на фронтах

Оперативная информация по российскому вторжению от Генерального штаба вооруженных сил Украины по состоянию на утро 12.04.2022.

Начались сорок восьмые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против нашего государства.

Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях российской федерации, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины.

Российские оккупанты, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке. Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Изменения в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксированы.

На Северском направлении (Черниговская область) противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении (Харьковская область) войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

На Южнобужском направлении (части Херсоноской и Николаевской областей) враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений. Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

Об общих потерях врага мы сообщим несколько позже.