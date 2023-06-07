Война, день 469: уничтожено 880 оккупантов и самолет

Сегодня, 7 июня, начались четыреста шестьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Генштаб предоставил информацию о ходе событий на фронте и потерях врага.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну, не считаясь с потерями. Для достижения своих целей продолжает применять тактику террора, наносит удары, производит обстрелы гражданских объектов, в частности, жилых кварталов.

За прошедшие сутки противник нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Также, враг нанес 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Кроме того, российские террористы совершили очередное военное преступление – с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Каменка, Прогресс, Карповичи, Костобобров, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области; Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Екатериновка, Обода, Яструбино, Поповка, Басовка, Запсилье, Мирополье, Миропольское, Большая Писаревка, Грабовское Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелка, Гатище, Синельниково, Кирпичное, Старица, Волчанск, Зибино, Караическое, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Милово, Большой Бурлук, Одра.

На Купянском направлении в течение прошедших суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области. Нанес авиационные удары возле населенных пунктов Диброва, Новосадово, Спорное, Веселое, Григорьевка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменске, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клищиевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Василовка, Григоровка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 13 атак противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационные удары в пределах населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь, Донецкой области; Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Одрадокаменка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также, за прошедшие сутки уничтожены российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врагов.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: