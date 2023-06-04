Война, день 466: очередной ракетный удар и 40 русских дезертиров

Сегодня, в воскресенье 4 июня 2023 года, начались четыреста шестьдесят шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Противник применил пять иранских ударных беспилотников (БпЛА) «Shahed-136/131» из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 выпущены из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона, информирует Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес два ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК Искандер. Одной ракетой «Искандер-К» попал по пригороду Днепра – поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских лиц получили ранения средней и тяжелой степени тяжести, среди них есть дети. Кроме того, враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч, Гай, Дмитровка Черниговской области; Атинское, Бессалевка, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Большая Писаревка Сумской области, а также Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, , Бударки и Чугуновка в Харьковской области.

На Купянском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиаудары в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного – Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области и Северск Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, наши защитники отразили все 11 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка и Янтарное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Угледара и Пречистовки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого столкновения, в частности, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, области и город Херсон.

В Сватово Луганской области 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции. В связи с чем, с целью поиска российских дезертиров, были задействованы два российских вертолета и подразделение росгвардии окупантов.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА, а также 2 ударных БпЛА типа «Ланцет».

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 состава боеприпасов противника.