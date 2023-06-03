Война, день 465: сколько оккупантов ликвидировали ВСУ и кем пополняет свои ряды враг

Сегодня, в субботу, 3 июня 2023 года, начались четыреста шестьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. Российская федерация продолжает вести захватническую войну и применять тактику террора по отношению к населению Украины.

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки противник нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки здесь произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Бессалевка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Гоптовка, Пыльная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Плетеновка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Дворичанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного на Донетчине. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спорного – Донецкой.

Артобстрелам подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не добился. Нанес авиаудары в районах Белой Горы и Часова Яра Донецкой области, а также ракетный удар по Дружковке. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села. Нанес авиаудары по Марьинке и Екатериновке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского и Новоданиловки Запорожской области, а также Веселого, Казацкого и Одрадокаменка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы таких населенных пунктов, как Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать свое население до прохождения военной службы разными способами. Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Агитируют по подписанию ими контракта на 3-5 месяцев военной службы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных беспилотника противника типа «Шахед-136».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.