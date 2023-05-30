Война, день 461: враг атаковал мирные города ракетами и дронами-камикадзе.

Начались четыреста шестьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток враг обстреливал мирные города и села ракетами, артиллерией и ударными БпЛА.

Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки российская федерация нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. Вчера ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА «Shahed-136/131». Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА «Shahed». Вчера днем ​​противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киева. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 11 из 11 ракет были уничтожены.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 62 авиационных удара и произвел 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 27 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Милового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Петенов, Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка — Луганской. Нанес авиационный удар в районе Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестово и Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес ракетный удар в районе Лимана и авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области; Северска и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе и Малая Токмачка Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногриск Запорожской области; Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львов, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Проверка личных документов и мобильных устройств. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

Потери врага

Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

Детальнее о потерях врага на инфографике: