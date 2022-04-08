Война, день 44-й: что происходит на фронтах?

В Генеральном штабе ВСУ сообщили оперативную информацию на утро 08.04.2022 по российскому вторжению.

Начались сорок четвертые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Вооруженные силы русской федерации продолжают вооруженную злость против Украины. Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке Украины.

Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточиваться на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении (Херсонская и Николаевская области) враг пытается не допустить продвижения наших войск.

Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. К четырем батальонным тактическим группам привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, на территории республики Беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.

Враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют мероприятия оперативного оборудования территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.

В Харьковском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Во временно занятом Изюм представители так называемой ДНР выполняют функции местной полиции, осуществляют незаконную проверку документов, обыски лиц и помещений местного населения.

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и установлении контроля за городом Мариуполь. Продолжают ведение штурмовых действий по большинству направлений.

Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Такая деятельность зафиксирована в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

В районах населенных пунктов Рубежное, Попасное, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника.