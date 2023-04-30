Война, день 431: десятки отбитых атак и неспокойный Севастополь

Сегодня, в воскресенье, 30 апреля 2023 года, начались четыреста тридцать первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Предлагаем вашему вниманию очередную сводку с фронта о ситуации на утро этого дня.

По официальным данным Генштаба ВСУ, российская федерация, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Наносит удары и ведет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиаударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки было отражено 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка и Могрица Сумской области, а также Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял беспилотники (БпЛА) для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетнее, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское Луганской области и Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекаменное и Раздолеьека – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, безуспешно. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Победа и Парасковеевка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времовку, Новоселку, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское Запорожской области, а также Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомис и Херсон.

Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В результате вчерашнего масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн. В связи с этим по городу распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов. В свою очередь, чувствуя начало так называемого «горячего курортного сезона» во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной россии.

Следует отметить, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота россии, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава. Также наши воины сбили два вражеских БпЛА типа Shahed, один разведывательный Орлан-10 и еще один БпЛА неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, один артиллерийский подроздел и еще одну важную цель противника.

Больше подробностей о вражеских потерях за прошедшие сутки – в инфографике:

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ