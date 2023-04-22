Война, день 423: о ситуации на фронте и потерях врага

Сегодня, в субботу, 22 апреля 2023 года, начались четыреста двадцать третьих суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О текущей ситуации информирует Генштаб ВСУ.

Российская федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях – здесь было отражено 53 атаки противника. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На местности республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил русской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Леоновка и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфине и Кондратовка – Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении за прошедшие сутки противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия неподалеку от населенного пункта Лиман Первый, однако безуспешно. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Под артобстрелы попали Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное и Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи Григоровки и Богдановки противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не добился. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам снова подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Обстрелял также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

Противник продолжает нести потери. Так, 17 апреля этого года из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию российской федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.

Больше подробностей о вражеских потерях – в официальной инфографике Генштаба ВСУ: