Война, день 417: о ситуации на фронте и потерях врага на утро Пасхи

Сьогодні, у неділю, 16 квітня 2023 року, розпочалася чотириста сімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Про ситуацію на фронті на ранок Пасхи та втрати ворога інформує Генштаб ЗСУ.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну, полностью игнорирует Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы невоенных объектов.

За сутки противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. На территории республики остаются некие подразделения территориальных войск вооруженных сил рф.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Басовка, Юнаковка и Поповка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двухлетней и Берестовой Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Под артиллерийские обстрелы попали Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако безуспешно. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не добился. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Среди них – Керамик, Степное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки совершил обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон. Погибли мирные жители.

Российская федерация ежедневно терпит потери в развязанной ею войне против Украины. Известно, что министром обороны российской федерации принято решение о переносе начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Что предположительно связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений.

Недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо от террористической организации «ЧВК вагнер» с таким «приглашением» в свои ряды добровольцев. Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: