Война, день 412-й: что происходит на фронте и потери россии на 11 апреля

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 апреля 2023 по российскому вторжению и потери российских агрессоров.

Сводка Генерального штаба ВСУ на утро 11 апреля

За прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых — из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Российская федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 52 атаки противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на территории республики Беларусь.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Екатериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелка, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия

в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в течение суток, враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленко и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов, что неподалеку с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка Донецкой области; Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта.

В городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже человеческие дома.

Потери российских оккупантов в Украине на утро 11 апреля

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу противника.

За прошедшие сутки сбит вражеский вертолет Ми-24, а также 9 БпЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 179320 ( +500 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3644 ( +7 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 7038 ( +10 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2765 ( +15 ) ед,

РСЗО / MLRS – 535 ( +1 ) ед,

средства ПВО/ Anti-aircraft warfare systems ‒ 282 (+0) ед,



самолетов / aircraft – 307 (+0) ед,



вертолетов / helicopters – 293 ( +1 ) ед,



БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2332 ( +9 ),



крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),



корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,



автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5620 ( +13 ) ед,



специальная техника / special equipment ‒ 316 (+5).