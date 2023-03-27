Война, день 397-й: ситуация на фронте и потери россии на 27 марта 

Оперативная информация по состоянию на утро 27 марта 2023 по российскому вторжению и российским потерям от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 27 марта

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник применяет тактику террора.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — наши воины отразили более 60 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории республики Беларусь проходят мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил российской федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Вольфино, Миропольское и Покровка Сумской области. В Харьковской области под огневое воздействие попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них — Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелка, Старица, Огурцово, Милово, Петро-Ивановка и Редкодуб.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Колодцы, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них – Орехово-Василевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области; Республиканец, Одрадокаменя, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и город Херсон.

Потери россии в Украине на 27 марта

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 171160 ( +610 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3595 (+0) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6953 ( +6 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2638 ( +7 ) ед,

РСЗО / MLRS – 523 ( +1 ) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 277 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 305 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2216 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5493 ( +7 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 285 ( +3 ).