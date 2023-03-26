Война, день 396-й: ВСУ просто выкашивают российскую технику 

Оперативная информация по состоянию на утро 26 марта 2023 по российскому вторжению и потери оккупантов. За сутки уничтожены десятки танков и бронемашин.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 26 марта

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

Высокой остается вероятность нанесения россией ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отразили более 85 атак захватчиков.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Нововасиловка, Украинское и Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое в Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Огневое воздействие испытали районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Предтечино. Обстрелял населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Константиновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Северное, Тоненькому, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное в Запорожье, и Херсон, Казачье, Львове, Ивановка, Камышаны и Кизомис Херсонской области.

В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая администрация издала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области. Но при условии успешного прохождения фильтрации.

Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и транспортные средства.

Потери россии в Украине на сегодня, 26 марта 2023 года

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеские БПЛА типа «Орлан-10» и «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.23 ориентировочно составили :

личного состава / personnel ‒ около/ about 170550 ( +660 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3595 ( +15 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6947 ( +15 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2631 ( +8 ) ед,

РСЗО / MLRS – 522 ( +2 ) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 277 ( +1 ) ед,

самолетов / aircraft – 305 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2216 ( +2 ),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5486 ( +3 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 282 ( +3 ).