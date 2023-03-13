Война, день 383-й: сводка Генштаба ВСУ и потери россии на 13 марта

Оперативная информация о ситуации на фронте на утро 13 марта 2023 по российскому вторжению, а также о потерях оккупантов.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 13 марта

Российский агрессор не оставляет намерений по оккупации Украины. Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.

Российская федерация продолжает применять тактику террора, осуществляет неизбирательные обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Волфино Сумской области и Стрелка, Малые Проходы, Красное, Большой Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Также наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Острое, Победа, Угледар, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет обороные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка в Херсонской и Тамарино и Очаков Николаевской области.

Российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории. Недавно, в Энергодаре, оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.

На фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Так, на прошлой неделе было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами.

Потери россии в Украине на утро 13 марта

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов – по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 159800 ( +710 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3474 ( +8 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6774 ( +5 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2503 ( +16 ) ед,

РСЗО / MLRS – 493 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 259 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 304 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2109 ( +1 ),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 907 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5354 ( +6 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 251 ( +9 ).