Война, день 378-й: сводка Генштаба ВСУ потери россии на 8 марта 

Оперативная информация о том, что происходит на фронте и какие потери понес враг по состоянию на утро 8 марта 2023.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 8 марта

Слава Украине! Начались триста семьдесят восьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки наши защитники отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

Захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг использовал 1 БпЛА типа Шахед-136. Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Белополье, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское – Сумской и районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Уды, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевьяковка, Двухлетняя и Западная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва — Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут. Также вел безуспешные наступательные действия наступление в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Василовка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Клещеевка. За прошедшие сутки, только возле Орехово-Василовки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак. Вражеским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Затишье, Волшебное, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

В населенном пункте Ульяновка Васильковского района временно занятой территории Запорожской области по приказу так называемой «российской оккупационной администрации» в местный ангар свозят зерно зерновых культур с прилегающих сельских хозяйств и ферм района. Оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам, просто конфискуют зерновые.

Потери россии в Украине на 8 марта

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10». Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 1 зенитный ракетный комплекс «Бук-М1-2», 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля «Зоопарк».

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 155530 ( +700 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3436 ( +4 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6723 ( +9 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2463 ( +7 ) ед,

РСЗО / MLRS – 488 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 253 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 303 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2098 ( +3 ),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 873 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5330 ( +7 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 236 (+0).