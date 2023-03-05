Война, день 375-й: сводка Генштаба ВСУ и потери россии на 5 марта

Оперативная информация о ситуации на фронте и потерям российских агрессоров по состоянию на утро 05 марта 2023.

Сводка Генштаба ВСУ от 5 марта

Слава Украине! Начались триста семьдесят пятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Угроза нанесения российской федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевку, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 35 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Дворичанское, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. За прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Александро-Шорск, Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 30 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовки, Очеретино, Бердичев, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Каменское Запорожской области; Берислав, Ольговка, Львов, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В городе Новая Каховка Херсонской области, оккупанты используют гражданское население в качестве «живого щита». В частности, с целью уничтожения средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города.

Русская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми «казачьими батальонами». В частности, в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон «Степь/Тигр», командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил российской федерации и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.

Потери россии в Украине к утру 5 марта

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по боеприпасам противника и 1 – по автомобильному мосту. Также, наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 153120 ( +930 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3414 ( +5 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6692 ( +9 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2426 ( +12 ) ед,

РСЗО / MLRS – 488 ( +1 ) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 248 ( +1 ) ед,

самолетов / aircraft – 302 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2071 ( +5 ),

крылати ракеты / cruise missiles – 873 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5299 ( +10 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 232 ( +2 ).