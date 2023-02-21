Война, день 363-й: ситуация на фронте и потери россии на 21 февраля

Оперативная информация по состоянию утро 21 февраля 2023 по российскому вторжению и потерям врага от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сводка Генштаба ВСУ

Слава Украине! Начались триста шестьдесят третьи сутки русского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате огня российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и раненые.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка — Луганской и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Елине Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье Сумской области, а также более 25 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них – Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двухлетняя и Купянск. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории российской федерации.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка в Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Нанес авиаудару в районах Белогоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерия врага обстреляла более 30 населенных пунктов. В частности, это — Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Времевку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов. Среди них – Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.

Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области. В частности, работникам бюджетных организаций доказано под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости получения гражданства российской федерации. Работники бюджетной сферы, которые до 01 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей.

Какие потери россии в Украине на 21 февраля?

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также, наши защитники сбили 3 БпЛА типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 144440 (+760) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3326 (+10) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6562 (+9) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2338 (+4) ед,

РСЗО / MLRS – 471 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 243 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 299 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2023 (+5),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 873 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5210 (+1) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 226 (+1).