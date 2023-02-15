Война, день 357-й: что происходит на фронте и потери врага

Начались триста пятьдесят седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. Предлагаем вам оперативную информацию по состоянию дел на фронте от Генштаба ВСУ на утро 15 февраля 2023 года.

Сводка Генштаба ВСУ, утро 15 февраля

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиационных удара. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области,

а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населённых пунктов, включая Крахмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Новоегоровку, Макеевку, Краснопоповку, Песчаное, Диброву, Спорное, Раздолевку, Серебрянское лесничество и Белогоровку Луганской области и Федоровку и Степное – в Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка, УгледарЮ Никольское и Времовка в Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригороды Херсона и сам город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Львов, Тягинку, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Огромное Херсонской области.

Потери россии в Украине на 15 февраля 2023 г

Противник продолжает нести потери. В частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, для сокрытия числа погибших противник применяет сжигание. У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлетронной борьбы врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 139770 (+690) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3290 (+4) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6507 (+7) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2303 (+4) ед,

РСЗО / MLRS – 466 (+0) ед,

средстваПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 236 (+2) ед,

самолетов / aircraft – 298 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2011 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles 857 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5161 (+6) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 219 (+1).