Война, день 342-й: ситуация на фронте потери врага 31 января

Сводка Генштаба

Российская федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары, артиллерийские обстрелы гражданских объектов и жилищ мирного населения.

Так, за прошедшие сутки, противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Высокая остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях – обороняет ранее захваченные рубежи. Отмечается уныние личного состава подразделений российской федерации в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

Продолжаются обстрелы войсками российской федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфине, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелка, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Новопавловском — обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Времовка и Новополь на Доннечине, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Одрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Огромное и Херсон.

Противник продолжает нести большие потери и начал использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков. В городе Луганск, на территории роддома городской больницы № 3 и роддома областной больницы, оккупанты развернули «полевой госпиталь», где лечат российских военнослужащих. В связи с использованием противником двух роддомов для лечения раненых россиян в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Потери россии в Украине на 31 января

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили / 24.02.22 to 31.01.23:

личного состава / personnel ‒ около/ about 127500 (+850) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3201 (+0) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6378 (+9) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2197 (+1) ед,

РСЗО / MLRS – 454 (+1) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 221 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 293 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1951 (+4),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5048 (+7) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 200 (+1).