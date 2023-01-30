Война, день 341-й: сводка Генштаба, потери врага и аналитика

Оперативная информация по состоянию на утро 30 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Сводка Генштаба

Слава Украине! Начались триста сорок первые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Противник за прошедшие сутки нанес авиационный и 3 ракетных удара, один из которых — по Харькову. Совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Высока остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

Из минометов и артиллерии враг обстрелял районы населённых пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфине, Писаревка и Запсилье — Сумской и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово, Волчанск, Бударки и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении обстреливались Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная и Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огневого воздействия пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский артиллерийский огонь попали Северное, Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленко, Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Противник и дальше несет потери. В один из местных моргов Горловки Донецкой области, только 28 января, привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

Наша авиация в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили две радиолокационных станции, состав боеприпасов и один другой важный объект противника.

Потери россии в Украине к 30 января

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили / 24.02.22

личного состава / personnel ‒ около/ about 126650 (+490) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3201 (+4) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6369 (+3) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2196 (+1) ед,

РСЗО / MLRS – 453 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 221 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 293 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1947 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5041 (+4) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 199 (+0).

Аналитика от Американского института изучения войны

О военной помощи Украине

Нежелание Запада начать поставку Украине более совершенных западных систем вооружения ограничило способность Украины инициировать контрследующие операции.

Признаки того, что российское наступление достигнет кульминации и что западное оружие потребуется в больших масштабах, ясно проявились в конце мая и июне.

Если бы цель Запада заключалась в том, чтобы сократить войну, оценка того, что хранящиеся у дружественных запасов оружия советских времен истощаются, должна вызвать фундаментальные изменения в оказании западной помощи, начиная с июня 2022 года.

Недавние обязательства Запада по предоставлению Украине танков и бронетранспортеров важны, но задержки с выполнением этих обязательств могут стоить Украине возможности для контрнаступления этой зимой.

Таким образом, постоянные задержки со снабжением западной военной техники, когда стало очевидным, что она нужна или скоро понадобится, способствовали затягиванию конфликта.