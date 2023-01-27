Война, день 338-й: ситуация на фронте и потери россии

Оперативная информация по состоянию на утро 27 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Сводка Генштаба

Слава Украине! Начались триста тридцать восьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты. Совершил 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты.

Высокая остается опасность авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной, наступательных группировок противника не обнаружено. Тем не менее, идет совместная учеба, под видом которой российская федерация наращивает авиационную группировку на территории Беларуси.

Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Тимоновичи и Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка, Павловка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Терновая, Варваровка, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Бударки, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял Двуречное, Синьковку, Подолы, Орлянку, Песчаное, Табаевку, Берестово и Лозовую Харьковской области; Стельмаховку Луганской области, а также Ивановку Донецкой области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали районы Макеевки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении огневого поражения получили Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь на Доннечине, а также Полтавка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Вышетарасовки.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли Херсон.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, сбиты 3 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии, состав боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта.

Потери россии в Украине

личного состава / personnel ‒ около/ about 124710 (+850) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3182 (+7) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6340 (+6) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2180 (+11) ед,

РСЗО / MLRS – 452 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 221 (+1) ед,

самолетов / aircraft — 292 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 283 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1941 (+33),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+47),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5001 (+15) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 199 (+4).