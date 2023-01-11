Война, день 322-й: большие потери танков у россии и уничтоженное судно

Оперативная информация по состоянию на утро 11 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста двадцатые вторые сутки русского широкомасштабного вторжения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка — Луганской и Спорной, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине.

В то же время противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

По всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. Призываем при сигналах воздушной тревоги уходить в укрытие.

На Северском направлении обстрелы из минометов и ствольной артиллерии подверглись районам Сеньковки Черниговской области и Кучеривки, Александровки и Покровки на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них — Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское на Донетчине.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них – Свободное Поле и Новополь на Донетчине и Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности это – Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Милово, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.

Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие. Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой «национализации» квартир уехавших местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Потери россии в Украине на 11 января 2023 года:

Генштаб ВСУ сообщает о 490 уничтоженных оккупантах, десяти танках, пяти боевых бронированных машинах, пяти артиллерийских орудиях и трех системах залпового огня противника.

Что касается уничтоженного судна, о котором сообщалось 10 января, по информации пресс-центра Сил обороны Таврического направления, это был катер противника, который поразили артиллерийский огнем на Днепре в районе острова Белогрудый. Точный тип катера устанавливается.