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Война, день 319-й: ситуация на фронте, потери врага, танки для Украины

Война, день 319-й: ситуация на фронте, потери врага, танки для Украины

Оперативная информация по состоянию на утро 08 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста девятнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Для восполнения потерь и поддержания наступления противник перемещает в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение и военную технику и боеприпасы.

Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый «режим прекращения огня», за прошедшие сутки, противник нанес 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа на Донетчине.

Понеся большие потери, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – оккупанты обороняются.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаки формирования его наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Старица и Двухлетняя Харьковской области. Также враг применил ударный БпЛа у Александровки.

На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площадки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеское огневое поражение попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого воздействия подверглись Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Волшебного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

Противник продолжает нести потери. Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.

На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время были сбиты 3 разведывательных БПЛА оккупантов типа «Орлан-10».

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 боеприпаса врага.

Потери россии в Украине на 8 января 2023 года:

Поставки западных танков в Украину

Еще недавно на Западе заявляли, что поставки тяжелой бронетехники, такой как танки, в Украину невозможны.

Но, похоже, скоро наша страна получит такое вооружение. Об этом недвусмысленно намекают в Министерстве обороны Украины.

На официальной странице ведомства в Твиттер появилось сообщение, которое переводится с английского так: «Абрамс» или «Леопард»? Дедайте ваши ставки.

Так что танки наша страна получит, только пока не ясно, американские или европейские. Хотя не исключено, что и те, и другие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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