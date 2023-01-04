Война, день 315-й: что происходит на фронте и потери врага

Оперативная информация по состоянию на утро 04 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста пятнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник, за прошедшие сутки, нанес 7 ракетных, 18 авиационных ударов и произвел более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено. Обстрелял районы населённых пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Ромашково и Рожковичи — Сумской и Стрелки, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого воздействия испытали более 15 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Краматорск, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Клищиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы более 25 населенных пунктов. Враг не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Поражена гражданская инфраструктура Запорожья и Херсона.

Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 2 русской федерации.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов.

Потери россии в Укнаине на утро 4 января: