Война, день 295-й: что происходит на фронте и потери врага

Оперативная информация по состоянию на утро 15 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались двести девяносто пятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. В других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьино Донецкой области.

Противник нанес 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В дальнейшем существует угроза нанесения оккупантами авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг оказал огненное влияние по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.

На Купянском направлении обстреляли позиции наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы семнадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опросное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

На Авдеевском направлении огневого поражения понесли позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. У последнего зафиксирован и вражеский авиаудар.

На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы девятнадцати населённых пунктов. В частности, Времивка и Новополье Донецкой области; Гуляйпилское, Орехов, Малая Токмачка в Запорожье; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.

По имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной общины Херсонской области.

Враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский близ Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.

Оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции в энергетическую систему российской федерации.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава противника и состав горюче-смазочных материалов.