Война, день 292-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 12 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались двести девяносто вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Кроме того, противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения, а также осуществил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон и позициям наших войск.

Сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись населенным пунктам Стрелеча, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области и Ивановское Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площадка в Луганской области и Краснопоповка, Терны, Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах двадцати четырех населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледарь, Бахмут, Дружба, Железное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял населенные пункты Времовка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное и Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении обстреляны Красный Маяк, Львов, Инженерное, Чернобаевка и Херсон.

В нарушение норм Международного гуманитарного права противник продолжает использовать мирное население в качестве живого щита. В поселке Троицкое временно оккупированной Луганской области российские оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.