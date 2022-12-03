Война, день 283-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 03 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил.

Слава Украине! Начались двести восемьдесят третьи сутки русского широкомасштабного вторжения.

Противник не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступательные действия. Продолжается перемещение личного состава и военной техники оккупантов для комплектования подразделений, понесших потери.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных, 27 авиационных ударов и совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и позициям наших войск вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Республика Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. В частности, на ее полигонах идет подготовка отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

На Слобожанском направлении обстрелов из артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово и Черняков Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка в Луганской области. Нанес авиаудары по Новоселовскому и Ивановке.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Опросное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Красногоровка, Красногоровка, Красногоровка, Мариуполь. Также враг нанес авиаудары неподалеку от населенных пунктов Верхнекаменное, Соледар и Спирное.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обороняется. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Красное, Терноватое, Волшебное, Гуляйпольское и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Огневые поражения из артиллерии разных типов получили позиции наших войск в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. оккупанты не прекращают обстреливать пригород и город Херсон.

Противник продолжает нести потери. Так, в город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский вертолет и 6 БпЛА типа «Орлан-10».

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и 4 других важных объекта российских оккупантов.