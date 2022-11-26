Война, день 276-й: о чем сообщает Генштаб ВСУ?

Сегодня, в субботу, 26 ноября 2022 года, начались двести семьдесят шестые сутки с начала российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на утро этого дня, по традиции военных дней, информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по гражданским объектам. Сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. Продолжается перегруппировка вражеских войск с целью усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.

Враг нанес 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетным ударам подверглись населенные пункты Купянск и Чугуев Харьковской области; Беленькое на Донетчине и Камышевахе и Кушугуме Запорожской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Липцы, Старица, Огурцово и Дворична Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону, обстрелял из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Площанка в Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активные оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник осуществляет фортификационное устройство позиций по береговой линии и в глубине обороны, совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Непосредственно от вражеского огня пострадали города Очаков и Херсон.

Отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области. В целом, на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков.

Подтверждены потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополе уничтожен склад боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Два состава были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 рашистов ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа. Число ликвидируемого личного состава врага уточняется.

Остается нерешенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих. Так, в Костромской области через соцсети призывают население изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые так необходимы военнослужащим в полевых условиях. В то же время, несмотря на меры пропаганды, наблюдается некоторый спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения.

Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнении плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 4 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также 2 других важных объекта противника.

О потерях врага на утро сегодняшнего дня можно судить по этой инфографике: