Война, день 266-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 16 ноября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести шестьдесят шестые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Противник пытается сдерживать действия сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, не прекращает наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

За прошедшие сутки российская федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение оказались жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей нашей страны.

Противник выпустил более 90 ракет Х-101 и «Калибр» и более десяти ударных БпЛА. По уточненной информации 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА Орион уничтожили подразделения Сил Обороны. Идет уточнение дополнительной информации.

Кроме того, враг не перестает обстреливать позиции наших войск и населённые пункты по линии столкновения. Так, за прошедшие сутки, оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевке, Кондратовке и Славгороде Сумской области;

– из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевке, Кондратовке и Славгороде Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелка, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;

н а Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площадка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;

– по танкам и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площадка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное; на Бахмутском направлени и – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опросное;

и – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опросное; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново; на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Павловка, Пречистовка;

– из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Павловка, Пречистовка; на Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;

– из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе; на Херсонском направлении – по всему спектру артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние. Так, после боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражением оказались 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию ​​радиоэлектронной борьбы и боеприпасов оккупантов.