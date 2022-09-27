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Война, день 216-й: что происходит на фронте?

Война, день 216-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 27 сентября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести шестнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Продолжаются обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, в отдельных районах оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за минувшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов с РСЗО. За прошедшие сутки враг задействовал ударные БпЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

От огневого воздействия пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково;
  • на Краматорском направлении – Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка и Веселое;
  • на Бахмутском направлении – Соледарь, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении – Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;
  • на Запорожском направлении – Новополье, Новоселке и Времовке.
  • На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.

На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.

Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни. Так, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков Урал, в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.

Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.

Ракетные войска и артиллерия поразили: 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10-ти отдельных важных целей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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