Война, день 189-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 31 августа 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Оперативная информация по состоянию на утро 31 августа 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались сто восемьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На последнем враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Клиново, Сосновка, Дементиевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Большие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Победа, Шестакове, .

На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области. Сегодня ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья. Авиация противника нанесла удар неподалеку от Вернополья.

На Краматорском направлении противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Удары авиации врага подверглись территории неподалеку Спирного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии разных типов возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцева, Майорска и Кодемы. Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцева, успеха не имел, отошел. Пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении противник совершил обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, традиционно понес потери и отступил.

На Новопавловском направлении зафиксировано враждебное огневое влияние возле Новомихайловки, Парасковеевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

На Запорожском направлении, используя танки, реактивную и ствольную артиллерию, враг совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Противник осуществляет перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью восстановления наступления на указанном направлении.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Квитневое, Красная Долина, Кобзарка, Терновка, Трудолюбовка, Добрянка, Потёмкино, Княжевка и Тополино. Удары авиации получили район Андреевки и урочище Плотницкое.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры на глубине территории Украины.

Враг несет значительные потери в живой силе.