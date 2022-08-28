Война, день 186-й: россияне наступали на трех направлениях

Оперативная информация по состоянию на утро 28 августа 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались сто восемьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому полномасштабному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг обстрелял район Белополья Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Победа, Протопоповка, Гусаровка, Слатино, Ивановка, Петровка, Русская Лозовая, Сосновка, Большие Проходы. Нанес авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулько, Адамовка, Долина, Бражковка, Дибривно, Богородичное, Краснополье и Константиновка. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти.

На Краматорском направлении противник продолжил артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.

На Бахмутском направлении огневого воздействия из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.

Противник пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиационные удары возле Валентиновки и Водяного. Вел наступление в направлении Лозовое — Первомайское, получил жесткий отпор и вынужденно отошел.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрел гражданской и военной инфраструктуры из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении обстрелы зафиксированы у Дорожнянки, Волшебного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали поражать из имеющихся видов артиллерийского вооружения районы населенных пунктов Николаев, Александровка, Степная Долина, Прибужское, Лупарево, Лиманы, Посад-Покровское, Новогригоровка, Широкое, Первомайское, Партизанское, Квитневое, Квітневе, Андреевка, Потёмкино, Ольгино, Трудолюбовка, Княжевка, Добрянка и Тополино. Враг задействовал авиацию для удара вблизи Андреевки.

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.