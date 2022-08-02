Война, день 160-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 02 августа 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались сто шестидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях положения и состав подразделений вооруженных сил республики Беларусь остаются без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода Черниговской области. Враг периодически осуществляет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки. Нанес авиаудару у Верхнего Салтова. Выдвинул отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, после огневого поражения отошел.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Курульки, Грушувахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиационный удар возле Дибровного.

На Донецком направлении усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанес авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

Украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.

На Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка.

Пытался выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Она была обнаружена, по ней нанесли огневое поражение и обезвредили.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.

Совершал систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

Вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел.

Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении объектов в глубине территории Украины.