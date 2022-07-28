Война, день 155-й: какая ситуация на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 28 июля 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались сто пятьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Основные усилия противник сосредотачивается на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Боевой, численный состав и характер действий группировки неприятеля остаются без существенных изменений.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. В целях уточнения позиций наших войск, выявления системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведение воздушной разведки БпЛА.

На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности российской федерации ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубового и Рясного на Сумщине.

На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудару неподалеку от Русских Тишек. Для уточнения положения наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА.

На Славянском направлении, с целью поиска слабых мест в обороне наших подразделений, оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, успеха не имели. Артиллерийские обстрелы отмечены в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудару возле Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия по направлениям Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Возрождения – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении производит переброску дополнительных подразделений.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опросное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудару возле Новопетровки.

Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка. оккупанты понесли потери и отошли.