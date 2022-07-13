Война, день 140: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 13 июля 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались сто сороковые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил республики Беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники.

Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении состав и положение вражеских войск без особых изменений. Оккупанты обстреляли позиции наших войск из минометов в районе Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредоточены на обороне.

Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман.

На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье, Крещение, Довгенькое и Маяк.

Штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина украинские защитники успешно отбили. Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, совершал обстрелы из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опросного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Кодемы, Торецкого и Шума. Нанес ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаудар неподалеку от Берестового. Вел воздушную разведку из БПЛА типа «Орлан-10» и задействовал диверсионно-разведывательные группы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, в целях сковывания наших войск, враг вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка (Коксохимический завод), Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Причистовка, Железнодорожное, Бело , Новоданиловка и Каменское. Нанес авиационныее удары недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении, чтобы помешать перегруппировке наших войск, агрессор вел артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Заря, Котлярово, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Николаев и Кульбаки. Для корректировки огня задействовал БПЛА.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В готовности к нанесению ракетных ударов содержится четыре носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции.