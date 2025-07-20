Ключевые моменты:

РФ ночью ударила по Запорожью, есть пострадавшая;

ПВО сбила 18 «шахедов», еще 7 дронов подавлены РЭБ;

Немецкий генерал предупредил: РФ может запускать до 2000 дронов за атаку;

На фронте враг немного продвинулся в Донецкой области;

За сутки произошло 154 боевых столкновения, ВСУ поразили позиции врага и пункт управления БпЛА.

Потери РФ: 1040 человек, 270 дронов, техника и артиллерия.

Ночью Запорожье атаковали дроны: есть пострадавшие

Этой ночью российские войска нанесли два удара с реактивных систем залпового огня и запустили по меньшей мере 14 ударных беспилотников по Запорожью и Запорожскому району.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате обстрела повреждены несколько частных домов, в многоэтажке – выбиты окна и разрушен фасад. Возникли пожары. Ликвидация последствий продолжается.

Пострадала 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Силы обороны и спасатели продолжают работу на месте.

Всего, по данным Воздушных сил, в ночь на 20 июля враг атаковал 57 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Атакованы Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

По предварительным данным, по состоянию на утро воскресенья противовоздушной обороной сбито 18 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 7 БпЛА – локационно утрачены/подавлены РЭБ.

По информации Воздушного командования «Юг», в течение прошедшего дня, 19 июля 2025 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожен вражеский разведывательный беспилотник и четыре ударных БпЛА.

Россияне планируют запускать по Украине 2000 дронов одновременно, – немецкий генерал-майор

Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что нужно повысить эффективность противовоздушной обороны Украины. По его мнению, россияне планируют увеличить количество дронов, которые они способны запускать за одну атаку, до 2000, пишет Tagesschau.

Генерал-майор считает, что нет смысла бороться с «Шахедами», которые стоят от 30 000 до 50 000 евро каждый, с помощью ракет к системам Patriot, стоимость которых превышает 5 миллионов евро. Поэтому нужны «контрмеры» стоимостью до 4000 евро.

«Другой вариант – действовать заблаговременно и нанести удар по российским самолетам, аэродромам и производственным объектам оборонной промышленности», – добавил он.

Ситуация на фронте: враг немного продвинулся на Донетчине

Враг продвинулся около пяти населенных пунктов в Донецкой области – Котляровки, Новониколаевки, Верхнекаменского и Федоровки, сообщает ресурс DeepState.

А по данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки произошло 154 боевых столкновения. Также противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, применив 31 ракету и сбросив 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5706 обстрелов, из них 117 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3857 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Шостка Сумской области; Шахматное, Родинское, Мирноград, Белицкое Донецкой области; Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавные и Приморское, Васиновка, Орехов, Григоровка, Речное Запорожской области; Тягинка, Львов Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Наиболее активными направлениями фронта остаются Северо-Слобожанское и Курское, Лиманское и Покровское.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 270 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 23 ракеты, 121 единицу автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.