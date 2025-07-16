Ключевые моменты:

РФ в ночь на 16 июля нанесла серию массированных ударов по украинским городам. Под атакой оказались Харьков, Кривой Рог и Винница.

Враг применил ракету «Искандер» и 400 БПлА.

На фронте за сутке произошло 171 боевое столкновение;

За сутки ВСУ уничтожили около 1170 оккупантов и 2 вражеских ПВО.

Последствия воздушной атаки 16 июля

Ночью армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 400 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила 198 дронов, еще 145 были локально потеряны, сообщили в Воздушных силах.

Этой ночью зафиксировано 58 прилетов — одной ракеты «Искандер» и 57 дронов.

Удар наносился по 12 локациям, основные цели — Кривой Рог, Харьков и Винница.

Кривой Рог этой ночью пережил наиболее массовый удар, заявил начальник Криворожской МВА Александр Вилкул.

В городе ночью слышали более 30 взрывов. В нескольких районах города пропало электричество и водоснабжение, которое перевели на генераторы.

По словам Вилкула, это первый случай одновременного удара баллистической ракетой и 28 «шахедами». Разрушено промышленное предприятие.

С утра город затянуло дымом из-за пожаров, местные паблики призывают не открывать окна.

Винницкая область подверглась атаке 28 БпЛА, 18 целей уничтожила ПВО. В результате массированного российского обстрела есть несколько попаданий по объектам гражданской промышленной инфраструктуры Винницы. Также и повреждены жилые дома в громадах области.

Восемь человек травмировались в результате попаданий по объектам Винницы: два человека в тяжелом состоянии, другие — средней тяжести.

В Харькове прогремело по меньшей мере 17 взрывов. Зафиксировано попадание в гражданское предприятие в Киевском районе города. На месте удара вспыхнул пожар. Три человека пострадали.

170 боев и атаки на Антоновский мост — данные Генштаба

Треть вражеских штуромов произошло на Покровском направлении наши, где защитники остановили 60 попыток прорвать оборону.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону населенных пунктов Камышеваха, Темировка, Новохатское.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новое Егоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголово и Серебрянки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.



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