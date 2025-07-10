Ключевые моменты

В Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на четверг, 10 июля, погибли два человека и 16 — получили травмы.

Этой ночью РФ выпустила по Украине 18 ракет и около 400 ударных дронов.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано более 20о боев.

Силы обороны за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов и 11 танков.

В ночь на 10 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву и области с применением дронов и ракет. Воздушная тревога длилась почти 10 часов. В результате атаки погибли два человека — 68-летняя жительница столицы и 22-летняя сотрудница полиции метрополитена. 16 человек получили травмы. Последствия российских обстрелов фиксируют в шести районах.

В столице горели жилые дома, автомобили, складские помещения, офисные и нежилые постройки. Из-за многочисленных пожаров в городе фиксируется много дыма, киевлян призывают закрывать окна.

В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи.

Этой ночью РФ выпустила по Украине 18 ракет, в том числе и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – «шахеды», сообщил президент Владимир Зеленский в телеграм.

Главной целью был Киев. Также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

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Итоги суток на фронте: более 200 боев и 920 ликвидированных захватчиков

По инфрмации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение, из них — 61 наши на Покровском направлении.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Колодязи и в сторону Серебрянки.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.

Также украинские воины обезвредили: