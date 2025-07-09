Ключевые моменты:

В ночь на 9 июля РФ атаковала Украину 741 средством воздушного нападения: 718- обезврежено.

Луцк и громада подверглись самой массированной атаке БПЛА и ракет. Зафиксированы пожары и повреждения.

Силы обороны достигли определенного продвижения на севере Сумской области.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1050 оккупантов.

Ночью армия РФ атаковала Украину 728 ударными беспилотниками, семью крылатыми ракетами и шестью аэробаллистическими ракетами. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 718 средств воздушного нападения противника:

296 вражеских БпЛА типа Shahed,

415 — локально потерянные/подавлены РЭБ,

7 крылатых ракет «Х-101″/»Искандер-К».

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых — на 14 локациях.

Этой ночью россия осуществила беспрецедентную атаку на Луцк — такой массированной еще не было за все время полномасштабной войны.

По словам мэра города Игоря Полищука, зафиксированы многочисленные пожары и повреждения. Предварительно, обошлось без погибших.

«Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются», — проинформировал он.

ВСУ прорвались на севере Сумской области

Украинские войска продвинулись на север и северо-восток от Кондратовки, которая расположена к северу от Сум. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, согласно данным украинского военного эксперта Константина Машовца, продвижение произошло также в направлении Константиновки и на восток от Алексеевки. Кроме того, украинские подразделения вошли в Новониколаевку.

Информацию частично подтверждает и российский военкор, который 8 июля заявил, что ВСУ зашли в Кондратьевку с северо-запада, а в Алексеевку — с северо-востока. По его словам, украинские силы взяли под контроль центр и север Кондратьевки и перерезали ключевую дорогу между Новониколаевкой и Владимировкой, усложнив россиянам логистику.

183 боя за сутки: Покровское и Новопавловское направления самые горячие

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении наши защитники остановили 67 атак агрессора.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 36 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Свободное Поле и Новополь.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григорьевка и в направлении Шандриголово и Среднего.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.



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