Война, день 123-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 26 июня 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Начались сто двадцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация по деятельности вооруженных сил республики белорусские изменения не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории и пространства этой страны.

На Северском направлении агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонных действий. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивал на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Совершил огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивается на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска.

Совершал обстрелы неподалеку от Волчоярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Нанес авиационный удар паром Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершал огненное поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания наших войск и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления.

Совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опросное, Уманское, Тонечко, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар , Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и оказывает огневое влияние на наши подразделения с целью недопущения перегруппировки войск. Наша авиация, на соответствующих участках, наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются.

В Акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредотачивают на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям.

На фото: ВСУ наносят удар по российским оккупантам сразу двумя ракетами Точка-У